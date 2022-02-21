"Это не пустая бравада": Путин заявил, что Украина планирует создать собственное ядерное оружие

Президент РФ считает, что в Украины якобы появится оружие массового поражения и это станет еще одной угрозой для России.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина планирует создать собственное ядерное оружие и имеет все необходимые для этого элементы.

Об этом президент РФ заявил во время своего обращения в понедельник, 21 февраля.

"Мы также знаем, что уже прозвучали заявления о том, что Украина планирует создать собственное ядерное оружие. И это не пустая бравада. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактическими ракетами "Точка У" – тоже еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 км", – заявил Путин.

"Обзавестись тактическим ядерным оружием Украине будет гораздо проще, чем некоторым другим государствам, не буду называть их сейчас, которые фактически ведут сейчас такие разработки. Особенно – в случае технологической поддержки из-за границы. Этого тоже мы не должны исключать", – добавил российский президент.

"С появлением в Украине оружия массового поражения ситуация в мире, в Европе, особенно для нас – для России, изменится самым кардинальным образом. Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность. Тем более, повторю, что западные покровители могут способствовать появлению в Украине такого оружия, чтобы создать еще одну угрозу для нашей страны", – добавил Путин.

Напомним, 19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по гарантиям безопасности: Украина, Россия, США и Великобритания. Зеленский сказал, что если переговоры не состоятся, "у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению".

21 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Украины есть все для того, чтобы создать ядерное оружие.

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