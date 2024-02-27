"Это не путь к победе": Сикорский назвал три шага, чтобы остановить Путина

Польский министр подчеркнул, что российское вторжение в Украину – это отнюдь не региональный конфликт – это война с глобальными последствиями.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что этот год для Украины имеет решающее значение, и без помощи США здесь не обойтись.

Об этом глава польского МИД заявил во время выступления в Atlantic Council в Вашингтоне.

По словам Сикорского, чтобы предотвратить более глобальную войну, которая приближается к границам НАТО, а также показать автократиям, что они не выиграют, нужно сделать всего три шага.

Первый – обеспечить Украину всем оружием, которое ей срочно нужно.

– обеспечить Украину всем оружием, которое ей срочно нужно. Второй – инвестировать в безопасность Запада, чтобы создать столь мощное сдерживание, которое ослепит президента РФ Владимира Путина и его последователей.

– инвестировать в безопасность Запада, чтобы создать столь мощное сдерживание, которое ослепит президента РФ Владимира Путина и его последователей. Третий – углубить и расширить западные альянсы, чтобы обеспечить длительный мир с позиции силы.

Также читайте Громкое заявление Макрона о войсках НАТО в Украине: готов ли Запад вступить в войну с РФ

По словам польского министра, российское вторжение в Украину – это отнюдь не региональный конфликт – это война с глобальными последствиями. Поэтому если Запад решит бросить Украину, Путин, как и другие противники по всему миру, это увидят и поймут, что им может сойти с рук все, что угодно.

"Если его не остановить, он продолжит свой марш жестокости. Путин работает не сам. Сегодня много бомб, падающих на украинцев, их школы, церкви и многоквартирные дома, несут иранские беспилотники и гиперзвуковые ракеты с микрочипами, которые Россия получает контрабандой через другие страны. Недавно Северная Корея направила России оружие дальнего радиуса действия, чтобы посеять еще больше террора среди мирного населения", — отметил Сикорский.

Читайте главные новости дня:

По его словам, эту смесь террористов и диктаторов объединяет одно, – ненависть к Америке, Западу и демократии, подпитываемую страхом. Они стремятся показать, что США слабы, неэффективны и безнадежно разделены, что Америка больше не может действовать эффективно или быть силой добра в мире, а Украина для них – это тест.

Напомним, что деньги на военную помощь Украине администрация президента США Джо Байдена исчерпала еще в конце декабря 2023 года. Из-за заблокированного Дональдом Трампом Конгресса с конца сентября 2023 года американские законодатели не могут принять ни пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню, ни собственный федеральный бюджет на 2024 год.

27 февраля Байден в очередной раз встретится с лидерами Конгресса и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном (блокирующим вынесение на голосование нижней палаты принятый несколько недель назад Сенатом пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на 118 млрд долл.), чтобы попытаться разблокировать миллиарды долларов экстренной помощи Украине и предотвратить шатдаун – блокирование работы всех госучреждений, включая отсутствие финансирования американской армии, поскольку срок на принятие очередной бюджетной резолюции Конгрессом США истекает 8 марта.

Читайте также: