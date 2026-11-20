Дональд Туск.

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Премьер-министр Дональд Туск заявил, что вторжение российских целей в воздушное пространство Польши было «преднамеренной провокацией России».

Об этом глава польского правительства заявил во время брифинга, сообщает RMF24/PAP.

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Туск возложил на Россию ответственность за упавшие на польской территории объекты. По его словам, речь идет об очередной эскалации Москвы.

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«Я не хочу оставлять ни одного пространства для интерпретаций. Мы точно знаем: упавшее на польскую землю происходит из России. Мы точно знаем, что мы имеем дело с российскими объектами. Это не похоже на случайность, — заявил он.

Кроме того, Туск сообщил, что на территорию Польши упали в общей сложности «три объекта», один из которых взорвался.

«Никаких разрушений нет, жертв нет, но это четко показывает — в частности, учитывая масштабы нападения России на Украину минувшей ночью и сегодня утром — что эти месяцы, как я уже говорил, непременно станут для нас месяцами серьезных испытаний», — отметил премьер.

Он добавил, что это не только его оценка, но и оценка зарубежных партнеров, в частности, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, с которым Туск имел переговоры.

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По словам премьера, обстоятельства инцидента не похожи на случайность. Он обратил внимание, что объекты упали неподалеку от места проведения военных учений Коалиции желающих в Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве. Глава правительства не исключил, что провокация могла быть связана именно с этими учениями. В то же время он подчеркнул, что сейчас это только одна из возможных версий.

Атака на Польшу — детали

Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что воздушное пространство Польши нарушили три российских объекта: две ракеты и, вероятно, реактивный беспилотник. Они упадут в населенных пунктах Новый Липовец, Рудник над Санем и Молодич.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что инцидент в Польше является свидетельством того, что агрессия РФ представляет угрозу для всей Европы. По его словам, поэтому важно усилить давление на Кремль, укрепить противовоздушную оборону Украины и продвигать мирные усилия.

Военный эксперт Павел Лакийчук не исключает, что российская ракета могла целенаправленно лететь в направлении польского города Жешув, где расположен ключевой логистический хаб по поставке военной помощи Украине.

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