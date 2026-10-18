«Это не спасительный круг для России»: у Трампа объяснили отмену новых санкций

Белый дом / © Associated Press

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Министр энергетики США Крис Райт защитил решение президента Дональда Трампа упразднить новые санкции и пошлины против России. По его словам, этот шаг должен стать стимулом для Москвы двигаться к завершению войны, а не экономическим спасательным кругом для РФ.

Об этом Райт заявил в эфире программы This Week на ABC News.

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«Это только пряник, призванный помочь прекратить войну. Это не экономическая поддержка России», – сказал он.

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В пятницу Трамп подписал указ об отмене новых ограничений за два дня до того, как они должны вступить в силу. В то же время, это решение вызвало критику как в Украине, так и среди части американских законодателей.

Президент Владимир Зеленский назвал его «неправильным» и заявил, что оно «безусловно выгодно только россиянам».

Не согласилась с Трампом и сенатор Дарлин Грэм.

"Лично я предпочла бы продолжать давить на Россию, чтобы она прекратила войну и снизила цены на бензин, потому что я не доверяю Путину и не доверяю России", - сказала она.

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В Белом доме говорят, что это тоже давление на Москву

Райт утверждает, что отмена санкций не означает отказа Вашингтона от давления на Кремль.

По его словам, Россия сможет извлечь выгоду от решения только благодаря дополнительному экспорту дизельного горючего. Для этого Москве, по мнению министра, придется либо сокращать внутреннее потребление горючего и военные расходы, либо восстанавливать поврежденные нефтеперерабатывающие заводы.

«Этого она может добиться только из-за мирного соглашения с Украиной, прекращения огня в энергетической сфере или иного шага к миру», — заявил Райт.

Решение Трампа появилось примерно через неделю после его договоренности с Россией по поставке миллионов тонн российского дизеля. Соглашение вызвало сопротивление среди законодателей обеих партий.

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Зеленский ранее называл договоренность о дизеле «подарком на день рождения» Владимиру Путину и отрицал утверждение, что украинские удары по российским НПЗ являются главной причиной высоких цен на топливо в США.

«Проще говорить о ценах и связывать это с Украиной, когда весь мир понимает, что из-за войны войны на Ближнем Востоке цены растут», — заявлял президент Украины.

Райт настаивает, что администрация Трампа продолжает оказывать «сильное давление» на Путина.

«За четыре с половиной года этой войны полтора миллиона жертв так и не положили ей конец. Президент Трамп не собирается просто опустить руки и сказать: "Наверное, мы никогда не сможем это остановить", - сказал министр.

Он также признал недовольство американцев высокими ценами на бензин и дизельное топливо, заявив, что администрация ищет способы их снизить.

В США «разносят» Трампа за подыгрывание РФ

Напомним, в США разразился скандал из-за решения президента Дональда Трампа отказаться от усиления давления на Россию в рамках так называемого «закона Грэма». Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, один из разработчиков документа, резко раскритиковал это решение в соцсети X, заявив, что оно противоречит позиции большинства американцев, Конгресса и европейских союзников.

Блюменталь подчеркнул, что действия Трампа не имеют никакого отношения к национальной безопасности США, а являются лишь заискиванием к Владимиру Путину. Сенатор назвал поступок президента «подлым и трусливым» и призвал коллег-республиканцев присоединиться к его осуждению.

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