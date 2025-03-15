"Это не вечность": Зеленский призвал США не поддаваться попыткам России затянуть начало перемирия

Украинский президент считает, что при прекращении огня все стороны должны показать желание завершить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США не поддаваться попыткам России затянуть начало 30-дневного прекращения огня, согласие на которое уже дала украинская сторона.

Об этом он сказал в субботу, 15 марта, на брифинге.

Украинский лидер подчеркнул, что самое главное для США – не идти ни на одно российское "но" в теме прекращения огня.

"Прекращение огня на 30 дней – это не вечность. Это тишина на 30 суток, где всем сторонам дается шанс показать скорость и желание завершить войну. Или наоборот", – заявил президент.

Ранее 13 марта российский диктатор Владимир Путин наконец-то отреагировал на предложение США прекратить боевые действия на 30 дней. Путин сказал, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, "но есть нюансы".

Напомним, агентство Reuters сообщило, что Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу сообщение о своем предложении по прекращению огня в Украине через специального представителя Стива Виткоффа.

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