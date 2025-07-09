Это не я: Трамп не знает, кто приказал остановить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, кто приказал остановить поставки оружия Украине. Сам Трамп утверждает, что этого не делал.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Президент США заверил, что он будет в курсе этого, если поставки оружия в Украину будут приостановлены.

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«Если будет принято решение, я буду знать. Я буду первым, кто узнает. На самом деле, вероятнее всего, я бы отдал приказ… Я еще этого не сделал», — сказал Трамп, когда его спросили, смог ли он определить, кто приказал приостановить поставки ракет и боеприпасов.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал, будут ли поставлять Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Напомним, что вчера во время заседания Кабинета министров Трамп заявил, что США возобновили поставки оборонного оружия Украине.

«Я это одобрил», — сказал Трамп во время встречи. Когда его спросили, кто приказал приостановить на прошлой неделе, он добавил: «Я не знаю, почему бы вам не сказать мне?»

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