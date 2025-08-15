"Это не Ялта": почему встреча Трампа и Путина на Аляске не станет историческим разделением мира

Президент США Дональд Трамп и Президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске не станет новым Ялтинским разделением мира, несмотря на опасения западных столиц. Обозреватели склонны переоценивать исторические аналогии, ведь сегодняшние реалии значительно отличаются от событий прошлого века.

Об этом говорится в статье главного редактора The Wall Street Journal Джерри Бейкера, опубликованной The Times в четверг, 14 августа.

Когда Дональд Трамп отправлялся на встречу с Владимиром Путиным на Аляску, в дипломатических кругах Запада царила тревога. Несмотря на уверенность, что американский президент не будет договариваться о территориальных уступках в Европе, многие дипломаты и стратеги НАТО уже пришли к выводу, что эта встреча станет катастрофой для сторонников свободы. Многие поспешили провести исторические параллели.

Некоторые видят в саммите новое Мюнхенское свидание 1938 года, где Трамп выступает в роли Невилла Чемберлена, а Украина — Чехословакии, жертвы, принесенной в жертву ради утоления территориальных аппетитов тирана. Остальные вспоминают Ялтинскую конференцию 1945 года, где «Большая тройка» разделила планету после Второй мировой. В варианте Трамп-Путин предполагают, что два великих государства просто разделят мир между собой, как магнаты недвижимости.

Почему исторические аналогии не работают

«Ни один из этих исторических прецедентов не предвещает ничего хорошего для Украины или Европы. Но хорошая новость заключается в том, что ни один из них также не очень правдоподобен», — отмечает автор.

Он объясняет, что Путин в 2025 году – это не Гитлер в 1938-м. Несмотря на подобные амбиции, у него нет возможности их реализовать. Через три с половиной года войны, нанесшей сокрушительные удары по русской армии, экономике и моральному духу, любой его ультиматум прозвучит неубедительно для американцев. Кроме того, Украина уже доказала, что мужественное и решительное сопротивление может остановить даже так называемую «великую державу» и «вторую армию мира».

Никакого «большого раздела»

Аналогия с Ялтой тоже неуместна, в том числе потому, что новый член «Большой тройки», Китай, не представлен на встрече в Анкоридже. Идея так называемого «обратного Никсона», где Трамп пытается оторвать Москву от Пекина, также вызывает глубокий скептицизм среди советников президента, ведь отношения между РФ и Китаем сейчас гораздо крепче, чем в 1972 году.

Итак, чего ждать от саммита? Трамп, похоже, искреннее желание принести мир к охваченным войной землям, иногда даже до опасного предела «мира любой ценой». Он уже сталкивался с Путиным и видел его лукавство и фундаментальную слабость.

«Российский лидер, несомненно, применит всю свою хитрость на Аляске, чтобы заслужить расположение Трампа», — пишет автор, но добавляет, что Трамп уже видел настоящее лицо Путина.

Самый вероятный сценарий – корейский

Автор считает, что Трамп, вероятно, будет склоняться к модели Кореи 1953 года: зашедший в тупик конфликт замораживает территориальные достижения тирана, но оставляет нацию свободной, гарантируя международную, в том числе американскую, поддержку.

«Замороженный конфликт, который фиксирует территориальные достижения тирана, но по крайней мере оставляет свободно дышащую нацию, гарантированную международной и американской поддержкой», — описывает он возможный результат.

К тому же, корейский результат был достигнут президентом-республиканцем в первый год его правления. Речь идет о Дуайте Эйзенхауэре, который был президентом США от Республиканской партии. Он вступил в должность в январе 1953 года, и именно во время его первого года правления было подписано перемирие, которое фактически завершило Корейскую войну. Этот исторический прецедент Трампа может действительно понравиться, считает Джерри Бейкер.

Напомним, Украина определила три ключевых критерия для оценки результатов предстоящей встречи в Анкоридже. В их числе немедленное прекращение огня и переговоры без российского вето.