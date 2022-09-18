"Это не затишье": Зеленский анонсировал подготовку к следующему этапу освобождения Украины

Зеленский опроверг распространенное в Сети мнение, что после ряда побед на фронте есть некое затишье.

Сегодня, 18 сентября, президент Владимир Зеленский провел очередное селекторное совещание.

О главе государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером 18 сентября.

На совещании присутствовали: главнокомандующий ВСУ, министр внутренних дел, руководители разведки, министр обороны, министр инфраструктуры, Министерство иностранных дел, секретарь СНБО, Служба безопасности, руководитель Офиса президента, "Укроборонпром" и некоторые другие из тех, кто отвечает за важнейшие направления помощи нашим защитникам".

"Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и громады, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат всюду.

Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим.

Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже. Обязательно", – заверил президент.

Зеленский объяснил, что Украине не нужны чужие земли.

"О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова. Каждое утро, ежедневно, каждый вечер, каждую ночь — уже 207 дней", — отметил он.

Президент подчеркнул, что Украине удалось выстоять благодаря ВСУ, Силам специальных операций, благодаря ГУР, СБУ, терробороне, пограничникам и системе МВД – от Нацгвардии и Нацполиции до спасателей ГСЧС.

"Самые важные слова, звучащие благодаря нашим медицинским работникам и транспортникам, благодаря энергетикам и волонтерам, благодаря бойцам информационного фронта и педагогам, благодаря дипломатам и многим другим, кто выполняет свою работу так, что это усиливает нас всех. Усиливает нашу способность бороться и побеждать", – говорит глава государства.

Зеленский опроверг распространенное в Сети мнение, что после ряда побед на фронте есть определенное затишье. По его словам, речь идет не о затишье, а о подготовке к следующему этапу.

"Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной – вся.

И в завершение, как всегда, слова, которые звучат и будут звучать всегда. Звучат у нас, будут звучать у наших детей, будут звучать у внуков. Будут звучать в свободной Украине. Вечная слава всем нашим героям!", — подытожил президент.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, как Украина будет возвращать Крым.

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