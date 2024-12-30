"Это недопустимо": Сибига призвал ЕС прекратить покупать сжиженный газ у России

В 2024 году страны ЕС импортировали рекордный объем российского LNG-газа.

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал страны Евросоюза отказаться от импорта сжиженного газа из России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Украины.

Глава МИД отреагировал на публикацию Financial Times о том, что в 2024 году страны ЕС импортировали рекордный объем российского LNG-газа.

Импорт российского LNG-газа в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров. На рынке достаточно сжиженного природного газа, чтобы не финансировать преступный российский режим вместе с его агрессией, военными преступлениями и гибридными атаками.», — заявил Сибига.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" прекращает поставки газа в Молдову.

Кроме того, мы ранее информировали, что Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину.

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