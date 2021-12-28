"Это ненаучная фантастика": Кулеба о вероятности "большого соглашения" между Западом и Россией

"Это ненаучная фантастика": Кулеба о вероятности "большого соглашения" между Западом и Россией

По словам главы украинского МИД, последний раз такое "соглашение" было на слуху после избрания Трампа и тогда закончилось все ничем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, есть ли вероятность какого-либо "большого соглашения" между Западом или конкретно США и Россией.

Об этом глава МИД Украины рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Точковые договоренности возможны, однако никаких "больших соглашений" с Россией быть не может, потому что там завязано такое большое количество вопросов, что если допускать формирование какого-либо "пакета", то этот пакет никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным."Большое соглашение" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика", — заявил Кулеба.

Он также назвал Россию закомплексованной страной, поскольку Москва хочет, чтобы с ней говорили только Соединенные Штаты и показывает, что Европейский союз для них никто, НАТО – никто, а их уровень разговора – США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул. В Белом доме проинформировали, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация 10 января 2022 проведут переговоры о контроле над вооружениями и ситуации в Украине.

Напомним, что российский МИД обнародовал, как они это называют, проект договора между Москвой и Вашингтоном о "гарантиях безопасности", где есть несколько пунктов, касающихся непосредственно Украины и ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры. Москва требует от США юридических гарантий того, что НАТО откажется от намерения принять в члены Украину. Так, в пункте 4 сообщается, что США будут обязаны "исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от принятия в Альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик".

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