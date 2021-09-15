"Это неоднозначная фраза": сын Чорновола прокомментировал заявление относительно возможного убийства его отца кастетом

На теле Вячеслава Чорновила были повреждения, которые не характерны для ДТП.

Сын Вячеслава Чорновола Тарас Чорновил рассказал, что заявление бывшего заместителя генерального прокурора Николая Голомши о том, что его отца могли убить — это не новая информация.

Об этом он сказал в комментарии "Общественном".

Тарас Чорновил отметил, что то Вячеслава Чорновола могли убить, обсуждали очень давно и это, по его мнению, соответствует действительности. Сын диссидента отметил, что пока достоверно неизвестно из-за чего на самом деле погиб его отец, поскольку не было честного следствия.

"На самом деле, это неоднозначная фраза (о кастете), и мы с паном Голомшою это обсуждали и в следствии, и в суде. Предположение было во время одной из экспертиз, которая работала с материалами предыдущих экспертиз, то есть это не была эксгумация, это не было исследование тела Вячеслава Чорновила, а были исследования фотографий, которые были сделаны при первой сфальсифицированной экспертизе", — пояснил политик.

Тарас Чорновил добавил, что на теле его отца были повреждения, которые не характерны для ДТП.

"Тогда эксперт указал на следы на черепе моего отца, которые нельзя с его точки зрения, объяснить аварией. Он считал, что они напоминают, по его данным, на то, что по голове ударили кастетами. Действительно, такие удары не характерны для аварии, но следствие ни одного ответа на его заявления, его особое мнение, не дало. Мы не имеем простых ответов на вопросы, откуда появились именно такие повреждения, о которых говорил сам Голомша и тот эксперт ", — отметил Чорновил.

Напомним, бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша рассказал, что диссидент, лидер "Народного руха Украины", известный украинский политик 1990-х годов Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП, а был убит кастетом.

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