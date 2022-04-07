"Это неприемлемо": Лавров об обсуждении вопроса Крыма и Донбасса на встрече президентов

"Это неприемлемо": Лавров об обсуждении вопроса Крыма и Донбасса на встрече президентов

Министр сказал, что в стамбульском документе украинцы будто бы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности государства не распространяются на Крым и Севастополь.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения с РФ, и в нем якобы "уход от важнейших предложений", которые украинская и российская стороны зафиксировали на встрече в Стамбуле 29 марта.

Об этом пишет российское издание РБК.

"Напомню, в том стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем проекте эта четкая констатация отсутствует, вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле", причем по состоянию на 23 февраля", – заявил Лавров.

Он добавил, что Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече президентов и это неприемлемо. Министр отметил, что Кремль не раз ранее говорил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после согласования письменного варианта соглашения.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в течение 15 лет, которые хотят выделить на решение вопроса Крыма, Украина и Россия будут искать соответствующее решение дипломатическим путем.

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