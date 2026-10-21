«Это несправедливо»: Зеленский ответил, согласится ли отдать весь Донбасс

Зеленский заявил, что РФ пытается давлением и обстрелами заставить Украину отступить с Донбасса / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский пожаловался, что требования России отдать ей весь Донбасс несправедливы.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

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Президент заверил западных журналистов, что в 2026 году Россия не имела успехов на поле боя.

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«У них не было успехов. Они не побеждают в поле боя. Поэтому они хотят каким-либо давлением заставить нас отступить с нашей земли. Это несправедливо. И, конечно, они устраивают массированные атаки иранскими дронами, баллистическими ракетами, чтобы сеять хаос в моей стране. Но мы держимся крепко», — заявил Зеленский.

Зеленский уверен, что украинцы не могут «просто взять и бросить свою страну», потому что здесь их дома.

Также он считает, что «идея прекращения огня отличная», но уточнил, что Украина не должна покидать собственную землю под давлением России.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина может приостановить боевые действия на нынешней линии фронта.

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