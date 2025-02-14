"Это неуклюже": министр обороны Германии назвал ошибки США в отношении Украины

В частности, Борис Писториус настоял на месте для Европы за столом переговоров по войне в Украине.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал ошибкой США то, что они сняли со стола переговоров два важных вопроса по Украине – ее членство в НАТО и территориальную целостность.

Об этом немецкий министр сказал журналистам в Мюнхене, сообщает "Суспильне".

Как сказал Писториус, заранее было ясно, что администрация президента США Дональда Трампа хочет скорейшего мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Теперь нам нужно прояснить несколько вещей: Кто сидит за столом переговоров? Кто обеспечит мирное соглашение?" – заметил министр.

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Он сослался на сообщение прессы, указав, что Трамп уже заявил – Украина должна быть вовлечена в переговоры. По мнению Писториуса, это хорошо, но этого будет недостаточно, ведь нужно еще участие Европы.

"Речь идет о мирном порядке для Европы с агрессивным соседом, Россией. Речь идет о нашем соседстве, и именно поэтому мы, европейцы, должны тоже участвовать в переговорах. Без участия Европы в любой форме в переговорах трудно представить, что от европейцев после этого ожидают, как они обеспечат этот мир, не участвуя в переговорах", – высказался глава Минобороны Германии.

Он выразил сожаление по поводу того, что американская администрация сняла со стола переговоров два важных вопроса без всякой необходимости в этом: членство Украины в НАТО и то, как будут выглядеть территориальные изменения в Украине.

"Я думаю, что это было неуклюже. Я думаю, что это была ошибка. По моему мнению, было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве Украины в НАТО и возможных территориальных изменениях только за столом переговоров, когда Украина также привлечена, а не заранее, в определенной степени без получения платы от Путина. Я считаю, что это неправильно", – рассказал Писториус.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет заявлял о малой вероятности, что Украина вернет себе границы 2014 года. Он также заявил о маловероятности вступления государства в НАТО и расположении американских войск на украинской территории.