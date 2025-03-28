«Это ничем хорошим не кончится»: журналист о подыгрыше Трампа Путину

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет как можно скорее заключить соглашение о перемирии в российско-украинской войне и потому подыгрывает диктатору Путину.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист, автор книг о распаде СССР и постсоветской России Дэвид Саттер.

Он заявил, что Трамп хочет заключить соглашение о мире, чтобы показать хоть какой-то результат работы его администрации.

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«Я думаю, что на переговорах между США, Россией и Украиной сойдутся на коротком периоде, это такие косметические изменения. Временное перемирие действительно не имеет такого большого значения. Это не разрешит конфликт, но это даст администрации Трампа впечатление, что они что-то делают. И это создаст возможность показать американцам то, что они могут описать как прогресс. Это как раз и будет результатом происходящих сейчас переговоров», — пояснил Саттер.

Журналист уверен, что умиротворение российских агрессоров не приведет к хорошему результату. Он отметил, что к хорошему результату не может привести и давление США на Украину.

«Сама идея того, что можно задобрить Россию и Путина и говорить неправду, и ссора с Владимиром Зеленским, который на самом деле является нашим сторонником, — это не может привести к хорошему результату. Я в это не верю. И в самом деле я даже думаю, что это вообще абсурд. Я, честно говоря, не думаю, что американцы в это тоже верят. Но это та политика, которая сейчас ведется администрацией Трампа. Надеюсь, что ситуация изменится», — заметил он.

Ранее сообщалось, что если президент США Дональд Трамп хочет все же закончить войну в Украине, очень скоро ему придется принять тяжелое решение .

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп ослабил позиции Украины на переговорах с Россией .