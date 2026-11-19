Марк Рютте / © Associated Press

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не видит ничего необычного во встрече Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае. Он также прокомментировал слова американского президента о дружбе с главой Кремля и высказался по поводу переговоров о завершении войны в Украине.

Об этом Рютте заявил в Берлине, куда прибыл на заседание Коалиции желающих.

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«Думаю, важно, чтобы лидеры встречались, как эта встреча в Китае. Думаю, это нормально», — сказал генсек НАТО.

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Журналисты также поинтересовались, не беспокоит ли Рютте, что Трамп назвал Путина своим «другом».

В ответ он отметил важность диалога между ядерными государствами.

«Не забывайте, Россия и США — большие ядерные государства. Китай — растущее ядерное государство. Важно, чтобы лидеры встречались и по ядерному оружию. Так что вполне нормально, что эти люди встречаются и пытаются договориться о лучшем пути вперед», — объяснил Рютте.

В то же время генсек НАТО положительно оценил дипломатические усилия американского президента по прекращению российско-украинской войны.

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По словам Рютте, Дональд Трамп прилагает «титанические усилия», чтобы достичь мира в Украине.

«Он мой друг»: как Трамп и Путин вели себя во время встречи в Китае

Ранее издание Metro обратило внимание на неформальное поведение Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Путиным в Китае. Американский президент, зайдя в комнату, в шутку спросил главу Кремля: «Кто это?», а затем добавил: «Он мой друг».

Эксперт по языку тела Дерек Херон отметил, что Трамп вел себя очень расслабленно. По его наблюдениям, Путин также улыбался, охотно пожал американскому президенту руку и коснулся его локтя. Специалист истолковал эти жесты как признак непринужденного общения.

«Похоже, что Трамп относится к Путину не как к мировому лидеру, а скорее как к старому знакомому, который пришел с визитом», — объяснил Херон.

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По сообщениям российских государственных СМИ, после разговора Путин был в хорошем настроении. В ходе встречи лидеры обсудили войну в Украине, а продолжить эту тему планировали на трехсторонних переговорах с участием Си Цзиньпина.

Встреча Си с Путиным и Трампом - последние новости

Напомним, 19 ноября на саммите АТЭС в Шэньчжэне завершилась трехсторонняя встреча лидера Китая Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Переговоры продолжались полтора часа. Предварительно сообщалось, что стороны намерены обсудить ядерную безопасность, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Все подробности сегодняшней встречи Си, Трампа и Путина читайте в материале ТСН.ua.

Поведение Путина на саммите АТЭС в Китае и его место на совместном фото стало поводом для волны шуток в украинских соцсетях. Пользователи Threads превратили конфуз российского диктатора в десятки остроумных мемов и фотолягушек.

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