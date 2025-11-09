"Это нормально": во время интервью Зеленского The Guardian пропал свет

Отключение света во время интервью Зеленского / © скриншот с видео

Во время интервью президента Владимира Зеленского изданию The Guardian Мариинский дворец в Киеве погрузился в тьму.

«Это нормально», — успокоил британского журналиста украинский президент.

Зеленский пояснил, что в столице Украины такой сбой в электроснабжении после российских атак является обыденным явлением.

«Это наши условия жизни», — сказал он.

Президент отметил, что своими террористическими атаками на энергетическую систему страны Путин пытается збудоражить украинское общество.

«Он не может создавать напряженность в нашем обществе никаким другим способом», — подчеркнул Зеленский.

Как отметило британское издание, в течение последних недель Россия неоднократно атаковала национальную энергосистему Украины, что приводило к частым отключениям электроэнергии во многих городах.

Однако, после того, как включился резервный генератор Мариинского дворца, свет снова появился.

Напомним, в ночь на 8 ноября все ТЭС «Центрэнерго» остановились после ночной атаки РФ и больше не генерируют электроэнергию.