"Это нормально": во время интервью Зеленского The Guardian пропал свет
Украинский президент объяснил, что в столице Украины такой сбой в электроснабжении после российских атак является обыденным явлением.
Во время интервью президента Владимира Зеленского изданию The Guardian Мариинский дворец в Киеве погрузился в тьму.
«Это нормально», — успокоил британского журналиста украинский президент.
Зеленский пояснил, что в столице Украины такой сбой в электроснабжении после российских атак является обыденным явлением.
«Это наши условия жизни», — сказал он.
Президент отметил, что своими террористическими атаками на энергетическую систему страны Путин пытается збудоражить украинское общество.
«Он не может создавать напряженность в нашем обществе никаким другим способом», — подчеркнул Зеленский.
Как отметило британское издание, в течение последних недель Россия неоднократно атаковала национальную энергосистему Украины, что приводило к частым отключениям электроэнергии во многих городах.
Однако, после того, как включился резервный генератор Мариинского дворца, свет снова появился.
Напомним, в ночь на 8 ноября все ТЭС «Центрэнерго» остановились после ночной атаки РФ и больше не генерируют электроэнергию.