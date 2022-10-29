"Это очень долго": Зеленский ответил, пошел ли бы на третий срок, как Си Цзиньпин

Глава государства высказался: хотел, чтобы позиция Китая была более четкой по поддержке Украины.

Президент Владимир Зеленский считает, что третий срок правления, на который пошел генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, очень долго для правления.

Так глава государства ответил на вопрос, что он думает о переизбрании лидера Китая, который ему был поставлен во время общения со студентами и преподавателями Йельского университета.

"Что я думаю о третьем сроке? Я думаю, что я бы так не смог, если честно. Это очень долго", — сказал Зеленский.

Президент высказал мнение о том, что хотел бы, чтобы позиция Китая была более четкой по поддержке Украины. При этом он подчеркнул: не хотел бы, чтобы Пекин "упал на поддержку и защиту российского и агрессивного режима".

Есть история отношений между нашими людьми. Есть история глубоких экономических отношений. Я скажу вам откровенно: самый большой товарооборот до войны был между Украиной и Китаем... Я за то, чтобы эти отношения сохранялись, особенно сейчас, когда нам сложно, когда у нас большой дефицит в бюджете", – отметил Зеленский.

Власть Си Цзиньпина

На ХХ съезде Коммунистической партии 23 октября было утверждено, что Си Цзиньпин остается лидером Китая еще на пять лет. Правки внесли соответствующие конституции. К слову, в 2018-м глава КНР отменил ограничение на два президентских срока, позволив себе править бессрочно.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает подобную ситуацию в КНР прогнозируемой. Дипломат называет Си Цзиньпина идеологическим человеком : "Это коммунист. Он верит в то, что партия ведет народ и должна всем руководить".

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский говорит, что Си Цзиньпин очень недоволен российским диктатором Владимиром Путиным. Более того, лидер Китая уже планирует решение своих вопросов в постпутинской России.

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