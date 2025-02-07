"Это очень интересно для администрации Трампа": Зеленский рассказал, что Украина может предложить США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потенциале партнерства с Соединенными Штатами в сфере энергетики и безопасности в регионе.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

"Это очень богатая земля. Но это не значит, что мы отдаем ее кому-нибудь, даже стратегическим партнерам. Мы говорим о партнерстве… Давайте развивать это вместе, зарабатывать деньги, и самое важное – это о безопасности западного мира”, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты стали первыми, с кем Украина поделилась этим планом.

“Инвестиционные модели могут быть разными. Партнеры договариваются, как они будут инвестировать. Иногда это 50 на 50, если два партнера; возможно, трое или четверо”, – сказал Зеленский в интервью

По словам Зеленского, Украина может стать центром поставки сжиженного природного газа (LNG) для Европы

“Мы готовы и желаем заключать контракты на поставку LNG в Украину. Конечно, мы станем хабом для всей Европы", – подчеркнул он.

Президент добавил, что Украина готова допустить американских партнеров в этот сектор: "Это часть безопасности как для Украины, так и для Европы, ведь это не российский газ".

Напомним, Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе.

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