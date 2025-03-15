"Это очень плохой сигнал": Зеленский призвал партнеров не прислушиваться к возражениям Путина

Только Европа и Украина имеют право решать, как им строить свою безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров не считаться с отношением Кремля к размещению иностранного миротворческого контингента в Украине, который будет выступать одной из гарантий соблюдения условий будущего мирного соглашения.

Об этом президент сказал во время онлайн-встречи лидеров стран, организованной премьером Британии Киром Стармером для обсуждения усиления поддержки Украины и урегулирования конфликта.

"Это очень плохой сигнал – прислушаться к мнению россиян относительно контингента. Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины и Европы. Если Путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию России, это его дело. Но не его дело решать что-то о безопасности Украины и Европы", – подчеркнул Зеленский.

Он призвал лидеров стран-партнеров определить общую позицию по гарантиям безопасности для Украины, которые они готовы предоставить.

"Безопасность – это залог установления надежного и длительного мира. Нам нужно продолжить работу над контингентами, которые станут основой будущих Вооруженных сил Европы. Мир будет надежнее при наличии на местах европейских контингентов, которые будут иметь поддержку американской стороны. Необходимо определить четкие обязательства относительно того, как это будет работать", – сказал президент.

Зеленский добавил, что четкая общая позиция всех партнеров необходима и в вопросе инвестиций в стремительно развивающийся оборонно-промышленный комплекс Украины, а также в оборонные предприятия в странах-партнерах.

"Европе нужны собственные арсеналы и способность производить самое современное вооружение. Производство боеприпасов не должно длиться 3-5 лет, когда речь идет о вашей обороне и безопасности. Прошу вас делать это как можно быстрее", – сказал президент.

Он также напомнил партнерам о необходимости укрепления противовоздушной обороны, как в Украине, так и в Европе в целом.

"Нам всем нужна защита. Я благодарю каждого из вас, кто помогает нам с ПВО", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер заявил, что любые мирные инициативы по Украине должны быть согласованы с Вашингтоном. По его словам, президент Трамп полностью привержен достижению длительного мира, который необходим Украине, и все его действия направлены именно на эту цель.

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