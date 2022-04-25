"Это очень полезный жест поддержки": Зеленский прокомментировал возобновление работы Посольства США в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал планы американских дипломатов вернуться в Киев.

Об этом он заявил 25 апреля в видеообращении.

"Был рад услышать от наших друзей подтверждение того, что Посольство Соединенных Штатов снова заработает в Киеве в ближайшее время. Также состоится и назначение нового Посла США в Украине. Это очень полезный жест поддержки нашего государства", — сказал президент Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время поездки с министром обороны Ллойдом Остином в Киев сказал, что в понедельник, 25 апреля, президент Джо Байден официально предложит Бриджит Бринк, ныне послу США в Словакии, стать послом США в Украине. Также главный дипломат США сообщил, что в ближайшее время в Киев вернутся американские дипломаты и возобновит работу посольство.

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Стоит отметить, что вечером 24 апреля в Украину с рабочим визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны государства Ллойд Остин. Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, где обсудили вопросы военной финансовой помощи Украине.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 61-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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