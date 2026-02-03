"Это один из топ-3 ударов": Рютте сделал громкое заявление об атаке на Украину

Марк Рютте и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 3 февраля / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал ночную массированную атаку на Украину одной из трех самых мощных за все время полномасштабного вторжения. Из-за рекордного количества баллистики и морозов -25°C этот удар стал вызовом для жизни миллионов гражданских.

Об этом Рютте заявил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

«Ну, конечно, это удар, где выполняли более 450 дронов, 80 ракет. Я не уверен, что это самый большой удар вообще, но, конечно, это один из топ-3 из ударов по Украине. И, возможно, даже из-за количества, да, из-за количества баллистических это худший. Ну то есть, по крайней мере, это один из топ-2, топ-3 ударов. Это ужасно», — высказался генсек Альянса.

Россия создает хаос для гражданских

Он акцентировал, что эти удары по Украине наносятся во время сильных зимних морозов. Под атаками находятся не военные цели, а гражданская инфраструктура.

«Минус 25 градусов здесь, в Киеве. Мы знаем, что системы центрального отопления, это имеет влияние на то, как люди могут согреваться. Но то, что происходило в течение последних месяцев, также имеет влияние на водоснабжение, электроснабжение, в общем на людей, которые живут свои жизни. И это же не в отношении военных целей, это просто создание хаоса для невинных гражданских, удары по гражданской инфраструктуре», — сказал Рютте.

«Эта ночь — очень плохой сигнал»

Он отметил, что уже сама война России против Украины является «сумасшедшей». Эта российская атака не была спровоцирована.

«Это даже не о военных вопросах, это об ударах по невинных гражданских. Я воспринимаю это очень серьезно», — сказал генсек НАТО.

Он также выразил мнение, что Зеленский готов к мирному соглашению с Россией, в то же время выразив сомнение в готовности страны-агрессора.

«Я думаю, что президент Украины полностью готов сыграть, пойти на соглашение с россиянами, которое, конечно, должно быть приемлемо и для обеих сторон, и, бесспорно, для Украины, без сомнения. Но, конечно, это поднимает вопрос, серьезно ли россияне относятся к этому. Я надеюсь, что они серьезны, и президент Соединенных Штатов делает все со своей командой, что может, чтобы принести мир. И я хвалю их за это. Были сделаны большие усилия, но эта ночь — это был очень плохой сигнал», — подчеркнул Рютте.

Напомним, ранее в этот же день во время выступления в Верховной Раде генсек НАТО заявил, что несмотря на дипломатические усилия Украины и команды президента США Дональда Трампа по прекращению войны, Россия продолжает массированные атаки. По словам Рютте, ночной удар по украинским городам является прямым доказательством того, что у Кремля нет серьезных намерений по достижению мира.

Зеленский — об атаке и изменениях в переговорах

После массированной атаки по энергосистеме в ночь на 3 февраля Зеленский заявил об изменении подхода к переговорам. Президент подчеркнул, что Россия использовала паузу в обстрелах только для накопления оружия, что доказывает ее неготовность к дипломатии и стремление к уничтожению Украины. Сейчас продолжается ликвидация последствий ударов в наиболее пострадавших регионах (в частности в Киеве, Харькове и Днепре), а переговорная группа получила новые директивы с учетом агрессивных действий Москвы.