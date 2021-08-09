"Это одна из идей": Кулеба объяснил, почему не нужно зацикливаться на участии США в "Нормандии"

"Это одна из идей": Кулеба объяснил, почему не нужно зацикливаться на участии США в "Нормандии"

Привлечение США к "Нормандии" не является единственной идеей для прекращения войны на Донбассе, говорит Кулеба.

США открыты для обсуждения инициатив по прекращению российской агрессии против Украины. Впрочем, участие Штатов в переговорном процессе в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) для урегулирования ситуации на Донбассе - только "одна из идей".

Об этом заявил в министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Глава МИД пояснил, что во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон будет обсуждаться много вариантов, даже те, которые не объявлялись публично.

"Будут обсуждаться абсолютно все опции, в том числе и такие, которые сейчас не находятся в публичном пространстве и их не обсуждают эксперты. Но идеи у нас есть, мы их проговаривали сейчас во время визита в Вашингтон. Безусловно, президенты тоже об этом будут говорить. США сейчас открыты для обсуждения любых идей, связанных с прекращением российской агрессии против Украины. Потому что они абсолютно решительно поддерживают нас в этой борьбе", — сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что речь идет не только о включении США к "нормандскому формату", потому что это только "одна из идей, одна из опций", на которой, по словам главы МИД, не нужно зацикливаться. Он говорит, что следует "найти такую опцию, которая даст результат — и именно на это направлять разговор".

"Но у любой идеи есть конкретные последствия, обстоятельства, при которых она может быть или не может быть реализована. И когда речь идет о "нормандском" формате, то, безусловно, здесь речь идет не только сразу о позиции Франции и Германии, но и о позиции России — и все это нужно учитывать. Но не нужно зацикливаться на какой-то одной опции. Нужно найти такую опцию, которая даст результат — и именно на это направлен разговор. Не нужно зацикливаться на популярной идее об участии США в "нормандском" формате — это одна из идей, одна из опций", — добавил он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею привлечения к переговоров в "нормандском формате" США, Великобритании и Канады. Также для урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению украинского президента, формат ведения переговоров с Россией надо менять.

Как известно, 14 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что саммит "нормандской четверки" на уровне глав государств Украины, Германии, Франции и России может произойти в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд возможность участия Вашингтона в переговорах в "нормандском формате".

Напомним, министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что "нормандскому формату" нужна новая динамика.

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