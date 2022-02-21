"Это опасно": Шойгу прокомментировал заявление Зеленского о Будапештском меморандуме

Министр обороны РФ считает, что в Украины есть все необходимое для создания ядерного оружия.

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме, а также заявил, что в Украины есть все для того, чтобы создать ядерное оружие.

Свое заявление Шойгу сделал на заседании Совбеза РФ в понедельник, 21 февраля.

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"Хотел бы обратить внимание на заявление Зеленского, что они хотели бы себе вернуть статус ядерной страны. Это опасно по нескольким причинам. Первая – за долгие годы пребывания в СССР там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей... Есть оборудование, есть специалисты и есть возможности, гораздо большие, чем у Ирана и Северной Кореи", – сказал российский министр обороны.

Напомним, 19 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности Зеленский объявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума (Украина, Россия, США и Великобритания) по гарантиям безопасности.

"Если они (переговоры – ред.) снова не состоятся, или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению", – сказал украинский президент.

Будапештский меморандум - как Украина отдала ядерное оружие и не убереглась от войны

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