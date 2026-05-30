«Это отчаяние»: британский эксперт объяснил последние угрозы Кремля
Заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова с призывами к дипломатам и работникам международных организаций покинуть Киев также являются элементом психологического давления.
Россия пытается вернуть утраченную инициативу в войне против Украины с помощью масштабных ракетных атак и психологического давления, однако ресурсов для перехода на новый уровень эскалации у Кремля нет.
Такое мнение в прямом эфире Эспрессо высказал полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому.
«По-моему, определенное время россияне и дальше будут усиливать атаки. Но России нужно очень осторожно тратить свои баллистические ракеты, потому что производить их непросто. А пока действуют санкции, им очень тяжело достать все необходимые компоненты, да и большие баллистические ракеты и взрывчатку для них быстро не изготовишь. Поэтому сейчас они частично используют эти ракеты, потому что делают ставку на устрашение», — отметил Грант.
По его словам, заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова с призывами к дипломатам и работникам международных организаций покинуть Киев также являются элементом психологического давления.
«Впрочем, важно понимать: сейчас они пытаются запускать много ракет одновременно, но между такими атаками неизбежно будут паузы, потому что у РФ просто нет достаточно ресурсов, чтобы ежедневно бить по Киеву в таком масштабе», — пояснил эксперт.
Он отметил, что за последние месяцы Россия потеряла инициативу и теперь пытается вернуть ее.
«Я не думаю, что они способны перейти на какой-то новый уровень эскалации, потому что у них просто нет для этого ресурса. Поэтому они будут пытаться создать впечатление, будто повышают ставки: определенное время будут делать меньше атак, а затем будут наносить более разрушительный удар», — отметил Грант.
Военный эксперт также прокомментировал последнюю атаку РФ на Киев 24 мая. По его словам, россияне сконцентрировали значительное количество средств поражения на ограниченном участке, чтобы усилить психологический эффект.
«Лукьяновка и раньше испытывала такие удары, но на этот раз все выглядело значительно хуже, потому что были попадания в сильно пылающие объекты», — сказал он.
Грант считает, что Россия попытается повторить подобную тактику.
«Они выберут другое место и нанесут еще один серьезный удар по другой цели. Но, как я уже говорил, для этого им нужны периоды тишины, чтобы накопить ракеты и дроны, а затем одновременно направить их в одну точку», — объяснил эксперт.
В то же время он подчеркнул, что даже риторика российских властей свидетельствует не о силе, а о проблемах внутри системы.
«Даже по словам Лаврова ощущается определенное отчаяние в том, что они делают сейчас. Это не позиция силы. Напротив, это действия с позиции слабости», — подчеркнул Грант.
