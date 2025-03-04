"Это — пауза": американский чиновник прокомментировал Fox News приостановку военной помощи для Украины

Администрация американского президента Дональда Трампа приостанавливает любую помощь Украине, включая оружие в транзите или Польше, пока украинские лидеры не продемонстрируют больше благодарности за поддержку США и преданность миру.

Об этом пишет Fox News.

Пауза произошла через несколько дней после спорной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Дональдом Трампом в Белом доме по поводу того, как завершить войну, инициированную Россией.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа заявил Fox News, что военная помощь будет приостановлена, пока "украинские лидеры не продемонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам".

"Это не прекращение помощи навсегда, это пауза. Заказы выходят прямо сейчас", — заметил чиновник.

"Должностное лицо отметил, что этот шаг стал ответом на поведение Зеленского за последнюю неделю", — пишет издание.

Напомним, что ранее в Белом доме подтвердили приостановку военной помощи США для Украины.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", – сказал представитель Белого дома.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп подверг критике президента Владимира Зеленского за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".

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