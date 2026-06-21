«Это плохо закончится»: Зеленский резко обратился к главе Польши

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский пожаловался, что Варшава, похоже, забыла, что это Украина сейчас защищает Польшу и Европу сейчас, а не наоборот.

Об этом глава государства рассказал в интервью телеведущей ТСН Алле Мазур.

Зеленский вспомнил, что во время первой встречи с Навроцким подарил президенту Украину книгу о Волынской трагедии.

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«Я ведь об этом не говорил, не выходил на пресс-конференцию. Я ведь не говорил людям. Спокойно с этим живу. Сейчас говорим об этом открыто, потому что он делает шаги, которые я считаю неправильными. И потому я даю сейчас ответ», — сказал

Украина защищает Европу

Зеленский подчеркнул, что именно Украина защищает Польшу, а не наоборот.

«Мы защищаем Польшу, мы защищаем Европу сейчас, не наоборот. Наши бойцы защищают и гибнут украинцы», — отметил президент.

Почему решили назвать подразделение в честь УПА

Президент Зеленский объяснил свое решение присвоить почетное наименование «имени Героев УПА» подразделения ССО ВСУ.

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Он объяснил, что это была инициатива бойцов.

«Ни разу я не давал нашим бойцам свое название. Не говорил, что нравится, что не нравится. Это была инициатива подразделения. Да, я поддерживаю это. Я сейчас не снимаю на кого ответственность. Я ни разу не менял такие указы и ни разу не отменял. Я, как президент, должен их поддержать. Они — армия, они защита, а я гарант Конституции и я Верховный Главнокомандующий, который должен давать им все, что им нужно для того, чтобы защитить наш народ и нашу землю. И если их мотивируют, свои герои, героические имени, исторические фигуры, которых они уважают, и если для них это очень важно, я должен делать все, что они мне скажут», — пояснил свое решение Зеленский.

Ультиматум от Навроцкого

Зеленский рассказал, что президент Польши Навроцкий потребовал отменить этот указ.

«Он (Навроцкий — Ред.) сказал: „ты должен отменить указ“. Ну, извините, это наш вопрос. И здесь Польша должна это понимать. Совершенно. Кроме исторических вопросов, которые мы, кстати, открыто проговариваем, есть уважение и по сей день, и к нашей армии, и к будущему. Без Украины Польшу никто не сможет защитить. Просто невозможно, если Украины нет, защищенной Польши больше нет», — подчеркнул глава государства.

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«Эта история закончится плохо»

Зеленский подчеркнул, что последние действия Польши — это политическая борьба, которая может плохо закончиться. По его мнению, Навороцкий борется за премьерское кресло своей партии у премьера Туска.

«Он продолжает политическую борьбу в принципе внутри своего государства за счет поднятия настроения ненависти к украинцам. То, что делал Орбан. Плохая история. Считаю, что она закончится плохо. Поэтому мы должны здесь опять не об эмоциях, а о конкретных шагах», — заявил Зеленский.

Президент добавил, что «на ненависти нельзя зарабатывать политические дивиденды, потому что это в перспективе приведет к плохим отношениям между странами и народами».

«Мы с поляками не можем быть не партнерами или не дружественными, потому что мы соседи, и если ты не партнер, не друг, то потом это с годами, с десятилетиями превращается в то, что у нас с русскими: неуважение, агрессия, радикализация общества. То, что делал Орбан, совершенно ошибочно. Ставил военных на свою границу, приближал к нашей границе. Зачем были эти сигналы? Зачем вы это делаете — радикализируете общество? Ненависть общества приведет к чему? В рейтинги. Это политическая борьба, которая может плохо закончиться. Очень плохой эскалацией», — предупредил Польшу Зеленский.

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Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «героев УПА».

В ответ Зеленский отправил в Польшу Орден Белого Орла «Новой почтой».

Полную хронику громкого скандала, реакцию Киева и Варшавы , читайте в этой статье.

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