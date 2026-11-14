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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Это подготовленная история": Зеленский впервые прокомментировал стычки в Борщаговке

Инцидент, считает президент Украины, был подготовлен, но правоохранители должны дать правовую оценку происходящему.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Столкновения, произошедшие в Петропавловской Борщаговке в начале ноября, носили провокационный характер.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«О провокациях на Борщаговке. Это подготовленная история. Совершенно. На мой взгляд, и по тому, что я видел в материалах. Все видели женщину, которая все это начала, и могли посмотреть — кто она, какая у нее мотивация. Конечно, в любой подобной истории есть и обычные люди. Но в целом похоже, что это подготовленная история и правоохранительные органы должны дать все ответы на то, что там произошло», — сказал он.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке — что известно

2 ноября 2026 года в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом разразился громкий скандал из-за информации о якобы незаконном содержании и избиении мужчин в подвале частного дома, который использовался для размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины.

После этого в здание начали прибывать местные жители и люди, называвшие себя родственниками военных. Впоследствии между прибывшими и находившимися на территории объекта возникли конфликты, а часть присутствующих пыталась попасть внутрь.

На место прибыл командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Он подтвердил, что там находятся военнослужащие НГУ в СЗЧ и заявил, что четверо людей, нуждавшихся в медицинской помощи, уже доставлены в больницу.

На месте происшествий находился и руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Он заявил, что действия присутствующих фактически препятствовали эвакуации и госпитализации военных, нуждавшихся в лечении. По его словам, в доме находилось 14 человек, а подобные объекты функционируют и в других регионах страны.

После инцидента инициировали служебную проверку, в которую также присоединились Госбюро расследований и Офис военного омбудсмана.

Отдельное внимание привлекла женщина, которая представилась владелицей клиники «Мед-престиж» и одной из первых прибыла к месту событий. Она заявляла о якобы незаконном содержании людей и необходимости оказания им медпомощи. В то же время журналистские расследования показали, что оно не является владелицей данного учреждения, а сама клиника прекратила деятельность еще в 2023 году.

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