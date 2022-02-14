"Это покажет, для кого Украина – площадка для денег": Зеленский дал "беглецам" сутки на возвращение из-за границы

"Это покажет, для кого Украина – площадка для денег": Зеленский дал "беглецам" сутки на возвращение из-за границы

Президент предложил "беглецам" стать бок о бок с украинским народом.

Владимир Зеленский призвал государственных служащих и нардепов, выехавших за границу из-за угрозы российской агрессии, вернуться в Украину.

Об этом 14 февраля во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

"А теперь я хочу обратиться не к тем, кто остался с Украиной и в Украине, а к тем, кто ее покинул в этот самый ответственный момент. Ваша сила — не в ваших деньгах, не в самолетах. А в гражданской позиции, которую вы можете проявить: вернитесь к своим людям и своей стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит настоящий тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно! Пусть все поймут, для кого Украина — действительно родина, а для кого — просто площадка для денег", – сказал президент.

Владимир Зеленский дал "беглецам" 24 часа на возвращение в Украину.

"Отдельно обращаюсь ко всем представителям государства — государственным служащим, народным избранникам всех уровней, которые покинули страну или планируют это в ближайшее время сделать. Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на родину и стать бок о бок с украинской армией, с нашей дипломатией, с нашим народом", — подчеркнул Зеленский.

Напомним :

По состоянию на вечер 14 февраля за пределами Украины находятся 23 народных депутата.

Владимир Зеленский установил дедлайн нардепам и олигархам на возвращение в Украину, "иначе будут серьезные выводы".

В свою очередь председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказал мнение, что все те нардепы, которые хотят защищать Украину, завтра будут в зале Рады на заседании.

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