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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Это поколение победителей: Буданов об обучении наших детей в условиях войны

Российская агрессия заставляет украинских детей взрослеть и учиться в сложнейших условиях, однако именно эти испытания закаляют сильное поколение будущей Украины. Об этом заявил руководитель ОП Кирилл Буданов в Facebook, обращаясь к школьникам по случаю начала нового учебного года.

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«Сегодня тысячи украинских детей сядут за парты — кто в классе, а кто в укрытии или подземной школе. Это суровая реальность войны, которую нам навязала русская», - отметил Буданов.

По его словам, Россия стремится избавить украинских детей от будущего, однако получает противоположный результат. Несмотря на войну, воздушные тревоги и необходимость укрываться от российских обстрелов, школьники продолжают получать образование.

«Каждая решенная задача в бомбоубежище и каждый урок под звуки сирен – это пощечина агрессору. Россия стремится избавить наших детей от будущего. Но наши дети, закаляющиеся в сложных условиях, — это сильное поколение Украины будущего», — подчеркнул Буданов.

Он также сформулировал главный принцип, по которому украинские дети начинают новый учебный год: «Знание — оружие. Обучение – дисциплина».

В то же время, Буданов подчеркнул, что Украина работает ради того, чтобы дети больше не были вынуждены учиться в условиях войны.

"Мы делаем все возможное, чтобы наступил справедливый мир, а украинские школьники вернулись к нормальной жизни под мирным небом", - отметил он.

Ранее Кирилл Буданов заявлял , что сила украинских мужчин в защите будущего своих детей.

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