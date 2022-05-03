"Это полная чушь": Данилов прокомментировал "спецоперацию" Беларуси в Украине, которой хвастался Лукашенко

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал выпады Александра Лукашенко, заявившего, что провел свою "спецоперацию" в Украине.

Она якобы заключалась в освобождении белорусских водителей, которых "негодяи украинцы захватили вместе с их автомобилями и вагонами".

Об этом Данилов рассказал в эфире программы "Право на владу" с Наталией Мосейчук на "1+1".

"Что он (Лукашенко – ред.) там себе рассказывает, то это полная чушь. Я помню, когда он сказал, что там целая спецоперация была разработана нашими спецслужбами для того, чтобы освободить. Здесь были водители из Беларуси, которых мы спокойно передали белорусской стороне, они нам не нужны были", — заявил секретарь СНБО.

По его словам, Лукашенко — дядя-сказочник, рассказывающий сказки для своего электората, для своего населения, чтобы они там думали, какая же мощная у них страна, какие сильные у них спецслужбы. "Это были водители грузовиков, которые во время войны, так случилось, находились на нашей территории, перевозили российские товары. Соответствующим образом к ним не была применена никакая сила, их просто попросили пойти к себе домой и отправили туда их", — добавил Данилов.

Он также ответил, забрала ли украинская сторона у водителей из Беларуси машины. "Ну, смотрите, нам же нужны машины. Закончится война... У нас сегодня военное положение", — подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Стоит отметить, что российские войска, зашедшие 24 февраля в Черниговскую область и собиравшиеся атаковать Киев, попали в Украину именно из Беларуси. Оттуда по мирным украинским городам запускались также ракеты и поднималась в небо вражеская авиация, бомбившая Украину.

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