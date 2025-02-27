"Это полное вымогательство": экс-министр обороны Британии раскритиковал соглашение США и Украины

Он подчеркнул, что США и Европа оказывали помощь, но это было выгодно и самим Западу.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что США получили значительную выгоду от оказанной Украине помощи. Он подчеркнул, что большинство вооружений передавалось на условиях дарения, однако это позволило Западу перевооружить собственные армии новой техникой.

Об этом Уоллес заявил в интервью CNN.

“Это полное вымогательство. США и Европа оказали большую часть помощи на условиях дарения, конечно, и военной техники. И, не забывайте, подарив преимущественно подержанную технику, мы перевооружились новой,” – отметил он.

По мнению эксминистра, большая часть финансирования, о котором заявляет Вашингтон, оседала в Пентагоне и американских компаниях.

“Военные были очень счастливы, особенно американские. Если посмотреть на расходы, многие на самом деле оседали в Пентагоне и американских компаниях. Поэтому я не уверен, что Трамп имеет право что-то требовать от Украины, которая, кстати, в отчаянии и пытается выжить, – подчеркнул Воллес.

Он также провел параллели с прошлым, отметив, что Британия выплачивала военные ссуды США вплоть до 2006 года.

“Америка всегда хочет вернуть свои деньги. Британия прекратила выплачивать военные ссуды США за Вторую мировую в 2006 году. Но Украине придется балансировать, чтобы что-то получить», – подчеркнул он.

В то же время Уоллес обратил внимание на отсутствие гарантий безопасности в соглашении, которое обсуждает Киев и Вашингтон.

"Что за это получает Зеленский?" – риторически спросил эксминистр.

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал Украине и России соглашение о "прекращении войны", которое будет наилучшим для обеих сторон. Он оценил возможность вернуть Украине оккупированные территории и снятие санкций с РФ.

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