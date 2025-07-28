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Об этом он заявил в развернутом интервью Цензор.НЕТ.

Юханов подчеркнул, что Науменко — человек, десятилетиями развивавший терминал, и никогда не покинувший свой объект даже в самые сложные времена. Именно поэтому, считает он, оппоненты решили прибегнуть к самым жестким методам давления.

«Володя будет бороться до последнего. Именно поэтому, вероятно, другая сторона конфликта перешла к таким бесчеловечным методам борьбы. У Науменко серьезное заболевание, у него установлено 16 стентов – бросить Володю за решетку – это фактически то же, что пытаться его физически уничтожить», — заявил Юханов.

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Экс-руководитель также подчеркнул, что уголовные производства стали инструментом не правосудия, а корпоративной борьбы. Арест Науменко выглядит как попытка устранить ключевую фигуру, способную отстаивать интересы GNT Group в судах и публичном пространстве.

Он всегда находил решение самых сложных задач. И именно поэтому его сегодня держат под стражей. Боятся, что не сдастся», — добавил Юханов.

Контекст:

В 2019-2021 годах GNT Group привлекла $95 млн кредита от фондов Argentem и Innovatus под залог ключевых активов. После начала полномасштабной войны компания временно не смогла обслуживать долг из-за блокады портов. Вместо реструктуризации кредиторы инициировали силовое давление и попытку забрать весь бизнес.

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В мае 2025 года совладелец GNT Group Владимир Науменко был арестован по обвинению в мошенничестве. Защита называет дело политически и экономически мотивированным, а сам арест — элементом давления. У Науменко серьезные проблемы со здоровьем и его содержание под стражей вызвало волну протестов со стороны бизнеса и правозащитников.