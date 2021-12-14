"Это потенциал для шантажа": Зеленский объяснил, зачем Россия скапливает войска на границе с Украиной

"Это потенциал для шантажа": Зеленский объяснил, зачем Россия скапливает войска на границе с Украиной

Зеленский напомнил, что Германия помешала Украине в поставке оборонных инструментов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скопленные на границе российские войска используются прежде всего для шантажа против западных государств. Если количество войск будет расти, то это можно назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это потенциал для шантажа. Причем прежде всего против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще более жестким, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом. Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах", — заявил президент.

Зеленский отметил, что Германия недавно помешала Украине в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, которые являются исключительно оборонными инструментами.

"Неужели мы на восьмом году войны не имеем на них права? Очевидно, что имеем. Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах все еще побеждает страх", — сказал президент.

Напомним, что после заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о блокировании Германией продажи оружия нашей стране через НАТО стало известно, что против поставки оружия выступила лично бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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