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«Это позор»: Трамп снова набросился на Зеленского — что его разозлило
Американский президент заявляет, что у Украины якобы есть достаточно других целей для атак. Мол, не обязательно бить именно по российской нефтяной инфраструктуре.
Президент США Дональд Трамп снова набросился на украинского лидера Владимира Зеленского и раскритиковал его из-за возобновления ударов по российским НПЗ.
Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsmax.
Во время разговора ведущий попросил прокомментировать, что Украина снова начала атаковать нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессорки. Трамп, отвечая, снова заявил о росте цен на энергоносители.
«Если вы говорите мне, что Зеленский снова бьет по нефтеперерабатывающим заводам, то все, что он делает, это повышает мировые цены на нефть. Ну, я считаю, что это позор. Есть много других целей… Есть много целей, которые можно поразить», — заявил Трамп.
Он подчеркнул, что дизельное топливо «нужно нам и оно нужно миру». Мол, да Киев «не оказывает хорошей услуги миру».
Удары по НПЗ России — что известно
Зеленский заявил Financial Times, что Украина возобновила удары по НПЗ России после трехдневной паузы. Это произошло на фоне продолжения российских атак на украинские энергетические объекты, несмотря на объявленное Дональдом Трампом энергетическое перемирие.
По словам главы государства, Штаты выдвинули Украину жесткое условие по ударам по РФ. Чиновники требовали прекратить атаки по российским НПЗ, иначе угрожали лишить Киев оружия и разведданных. Как следствие, США два вечера не предупредили Украину о пусках баллистики по столице.
В свою очередь, в Кремле запаниковали после заявления Зеленского, но в то же время Киев обвинили в срыве энергетического перемирия. Спикер «фюрера» Дмитрий Песков лживо заявил, мол, Украина ничего не соблюдала. Именно поэтому, говорит он, никакой новации нет.