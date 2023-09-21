"Это позор": в Германии отреагировали на заявление Моравецкого об оружии для Украины

Депутат немецкого Бундестага Ульрих Лехте подверг критике заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Варшава сейчас не передает Украине свою военную помощь.

Заявление депутата от Свободной демократической партии приводит издание Welt.

Ульрих Лехте обвинил Моравецкого в политическом маневрировании, мол, чтобы заработать очки для партии "Право и справедливость" в избирательной кампании в Польше. Заявления польского политика Лехте называет "предвыборной тактикой правительства ПиС", чтобы отвлечь внимание от визового скандала.

"То, что Польша из всех стран, до сих пор являвшаяся надежным партнером, прекращает военную поддержку Украины и сообщает об этом таким образом – это позор", — заявил немецкий депутат.

По его словам, таким образом Варшава хочет оказывать давление на Украину и ЕС, чтобы те нашли решение по импорту украинского зерна.

"К сожалению, польское правительство сейчас сознательно делает это во вред Украине", – подчеркнул Лехте.

Заявления Моравецкого

На фоне "зернового кризиса" польский премьер заявил, что Польша больше не передает оружие Украине , поскольку сама активно вооружается. По его словам, Варшава проводит модернизацию и скорейшее вооружение своей армии, чтобы она стала одной из сильнейших сухопутных армий мира в короткие сроки.

Политик подчеркивает, что Варшава готова помогать Киеву с логистикой и экспортом, но не позволит дестабилизировать ситуацию внутри страны. Моравецкий заявляет, что защищает свои интересы, а украинские олигархи не будут руководить рынком Польши.

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