"Это правильное место для того, чтобы обрести мир": Зеленский рассказал о возможных переговорах с РФ в Иерусалиме

"Это правильное место для того, чтобы обрести мир": Зеленский рассказал о возможных переговорах с РФ в Иерусалиме

Зеленский прокомментировал свое выступление в Кнессете.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Кнессете (израильском парламенте – ред.) перед всеми депутатами и чиновниками.

Об этом говорится в очередном обращении главы украинского государства к народу в Telegram-канале.

"Но прежде всего я говорил от вашего имени, имени всех украинцев, говорил с народом Израиля, который, я уверен, понимает нас, как свободные люди свободных людей. Конечно, у Израиля есть свои интересы, стратегия защиты своих граждан. Мы все это понимаем. Прем министр Израиля господин Беннет пытается найти переговорный путь с Россией и мы за это благодарны, за каждое усилие — чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме. Это правильное место для того, чтобы найти мир, если это возможно", — заявил глава украинцев.

А у российских пропагандистов сегодня довольно сложная задача. Впервые в истории президент иностранного государства выступал в Кнесете по видеозаписи перед народом Израиля, президент Украины, которого в Москве обвиняют в нацизме, выступал в Кнесете, перед народом Израиля. Уже один этот факт подтверждает, что в Москве все не так", — добавил он.

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