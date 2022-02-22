"Это правильный шаг": Украина отреагировала на остановку Германией сертификации "Северного потока-2"

"Это правильный шаг": Украина отреагировала на остановку Германией сертификации "Северного потока-2"

Без сертификации газопровод не сможет запуститься.

В МИД Украины попприветствовали остановку Германией сертификации российского "Северного потока-2".

Об этом 22 февраля в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Приветствую решение ФРГ остановить сертификацию "Северного потока-2". В нынешних условиях это правильный шаг с моральной, политической и практической точек зрения. Настоящее лидерство предусматривает сложные решения в трудные времена. Шаг Германии это доказывает", — написал он.

Приветствую решение ФРГ остановить сертификацию Северного потока 2. В нынешних условиях это верный шаг с моральной, политической и практической точки зрения. Настоящее лидерство предполагает сложные решения в трудные времена. Шаг Германии это доказывает. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 22 Feb 2022

Канцлер Германии Олаф Шольц приказал Министерству экономики страны приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" после признания Россией террористических организаций "Л/ДНР". Как сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники, немецкое правительство уже остановило процесс согласования "Северного потока-2".

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Следует отметить, что весь цивилизованный мир осудил признание Кремлем ОРДЛО, которое является прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

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