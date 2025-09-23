"Это приближает войну к россиянам": эксперт объяснил, как сломать экономику России

Россия / © iStock

Удары по логистическим узлам и другим важным объектам в глубине территории России это действительно разумный и правильный шаг со стороны украинской армии.

Об этом сказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в интервью 24 каналу.

Эксперт подчеркивает, что когда Украина наносит удары по нефтяной промышленности, особенно по нефтеперерабатывающим предприятиям, это приближает жестокую войну к домам россиян.

В социальных сетях можно увидеть очереди. Людям приходится стоять в очередях часами, чтобы получить бензин, и цена на него очень высока. Так что для многих россиян, не участвующих в войне и не знающих, что происходит, это становится теперь их реальностью. По словам полковника, в России наблюдается большое недовольство из-за того, что люди не могут найти горючее.

Ключевой момент, который поставит экономику РФ на колени

В настоящее время 25% нефтяной отрасли выведено из строя. Это именно отрасль, которая обеспечивает большинство иностранных валютных поступлений, поддерживающих российскую военную машину.

«Итак, можно надеяться, что украинская армия продолжит удары и это приведет к тому, что наступит, вероятно, один из ключевых моментов, который поставит российскую экономику на колени и, надеюсь, посадит Путина за стол переговоров», — заявил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Напомним, вечером 22 сентября неизвестные дроны атаковали Москву и Подмосковье, повлекшие взрывы в разных районах российской столицы и ее окрестностей.

Жители Одинцовского района Подмосковья, а также многочисленные столичные районы, среди которых Коньково, Кузьминки, Царицыно и Южное Бутово, слышали звуки взрывов. Российский Telegram-канал «База» сообщил, что в московских аэропортах «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово» был введен план «Ковер», что привело к задержке рейсов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии девяти беспилотников, утверждая, что разрушений и пострадавших нет. При этом Росавиация заверила, что аэропорты работают в штатном режиме. Украинская сторона официально не комментировала эту информацию.