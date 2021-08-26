"Это пример": Зеленский рассказал о формате работы президентского университета будущего

Глава государства напомнил, что вуз не будет подчиняться полностью Министерству образования.
Президентский университет — это формат, где будет соответствующая заработная плата. Соответствующая заработная плата ученика. Потому что обучение — это сложная работа.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 26 августа в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.
"Он не может работать параллельно. Нужно учиться, нужно быть ученым, нужно быть экспериментатором, нужно быть умным человеком и отдавать свою жизнь для этого. Это пример. Потому что он не будет полностью как любая образовательная программа или любой вуз", — отметил он.
Глава государства напомнил, что он (вуз — Ред.) не будет подчиняться полностью Министерству образования.
"Это пример. И если он заработает, то мы покажем, что такое возможно делать из украинских вузов", — резюмировал президент.
Напомним:
- Владимир Зеленский заявил, что в Украине создадут президентский университет будущего. Для этого он подписал соответствующий указ. Президент подчеркнул, что в вузе будут лучшие условия и преподаватели. Учить в университете будут бесплатно, но при условии, что студенты продолжат обучение в Украине. Далее студенты будут занимать государственные должности.
- Строительство университета продлится три года и будет стоить 7,2 млрд грн. Ради этого на ВДНХ застроят 16 гектаров. Что известно о строительстве президентского университета (университета Зелинского) в Киеве — читайте в материале ТСН.ua.