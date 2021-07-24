"Это приоритет администрации Байдена": стало известно, когда США объявят кандидатуру посла в Украине

Процесс отбора посла США для работы в Украине продолжается.

Белый дом в ближайшие недели объявит кандидата на должность посла США в Украине. Сейчас идет процесс отбора кандидата.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент в интервью Суспільному.

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Он напомнил, что в конце срока Трампа 80 стран было без послов. В то же время, сейчас же у Байдена намерены во время первой волны назначений послов определить дипломата и для Украины. Кент отметил, что в Украине традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике.

"Мы сейчас в процессе отбора посла, это приоритет администрации Байдена — первая волна назначений послов включать Украины. Но в конце каденции предыдущей администрации было 80 стран без американских послов, во многих из этих стран — политические назначенцы, в Украине же традиционно работали дипломаты с опытом во внешней политике. Поэтому я уверен, что в ближайшие недели Белый дом объявит квалифицированного кандидата", — сказал американский дипломат.

Напомним, 14 мая 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение в Сенат кандидатуру на должность посла в Украине. Должность главы диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.

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