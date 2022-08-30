"Это продолжение пыток": глава МИД объяснил, что возвращение на позиции 24 февраля – это не победа Украины

Победа Украины в войне – полное восстановление ее территориальной целостности. Возвращение только на позиции по состоянию на 24 февраля будет означать продолжение пыток Украины, продолжавшихся с 2014 года.

А окончательной победой Украины станет то, когда лидер России на коленях принесет извинения за все причиненное зло.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью "Радио Свобода".

"Возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток, в которых жила Украина с 2014 по 2022 год. Победа Украины в этой войне – это полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно – военным, а где возможно – дипломатическим путем", – рассказал министр.

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Он добавил, что потом наступит вторая фаза войны.

"Это будет привлечение виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности, преступлении агрессии к ответственности и выплата компенсаций", — уточнил Кулеба.

По его словам, третьей фазой войны станет покаяние российского народа и политической элиты.

"Я абсолютно продолжаю верить, что настанет день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, станет на колени перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться за все зло, причиненное нам. И вот когда это произойдет – это уже будет окончательная победа Украины", – считает глава МИД.

Напомним, экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина до конца 2022 года может отбросить российских оккупантов на позиции 23 февраля. Для этого нужно, чтобы Запад поставлял оружие в достаточных объемах.

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