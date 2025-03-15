"Это продолжение спектакля": экс-заместитель Генштаба о заявлениях Трампа по ВСУ

Ранее Россия неоднократно использовала информационные манипуляции, чтобы повлиять на общественное мнение, и теперь в этой игре принимает участие Трамп.

Заявления президента США Дональда Трампа о якобы окружении украинских военных в Курской области – это продолжение информационного представления, которое он начал еще со дня своей инаугурации.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко в эфире Radio NV.

"Элементами этого представления являются громкие заявления — это о решении всех вопросов в сутки, теперь уже за сто дней. Трамп пытается подать Путина как "хорошего парня", который договорится обо всем. Но он уже понял, что все не так просто, хотя продолжает играть свою роль", — отметил Романенко.

Генерал также подчеркнул, что из-за отсутствия реальных достижений Трампа подключается американская пропаганда, подыгрывающая российским фейкам.

"Нужно четко объяснять, что это фейки и спекуляции, в которых, к сожалению, принимает участие не только российская пропаганда, но и президент США. Это свидетельствует о его неуверенности в своих действиях", – подчеркнул военный эксперт.

Относительно реальной ситуации в Курской области Романенко сообщил, что там продолжаются сложные бои, и действительно происходит отвод некоторых украинских подразделений.

"Да, некоторые небольшие подразделения попадают в окружение. Россияне распространяли фейки о захватах наших военных и даже их расстреле", – рассказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал США не поддаваться попыткам России затянуть начало 30-дневного прекращения огня, согласие на которое уже дала украинская сторона.

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