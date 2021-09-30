"Это происходит в форме кулуарных разговоров": Разумков прокомментировал слухи о вероятной отставке

По словам спикера Рады, любого можно уволить с должности. В этом случае решение может принять только Верховная Рада Украины.

Пока никто не собирает подписи депутатов за отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова .Так же не было "сигнальных голосований" в чатах фракции "Слуги народа".

"Пока с подписными листами никто не заходил. Вы же прекрасно знаете, что об этом говорят года так со полтора. Тем более, это действительно происходит в форме каких-то кулуарных разговоров. Но все также понимают, что это будет необратимый шаг, даже если сигнальное голосование проводить в чатах ", — отметил сам политик в интервью" Украинской правде ".

Также Разумков предупреждает о последствиях такого процесса. По его словам, сегодня кто-то это связывает с тем, что он направил закон о деолигархизации в Венецианскую комиссию.

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"Но если мы сейчас посмотрим, то президент это полностью поддерживает, он недавно провел разговор с господином Букиккио. И как только будет подписан этот закон, он направится в Венецианскую комиссии уже во втором чтении. Хотя это будет прецедентом, так как до этого все законопроекты, которые направлялись в Венецианскую комиссию, были в редакции первого чтения. Просто об этом не хотят говорить коллеги ", — подчеркнул он.

Разумков подчеркнул, что не видит в этом проблемы, и считает, что сделал все правильно, потому что к нему обратились все оппозиционные фракции, уполномоченный по правам человека.

"Хорошо, что сейчас президент поддерживает инициативу по разработке вышеупомянутого в дальнейшем закона Венецианской комиссией", — резюмировал он.

Напомним:

Рада приняла закон о деолигархизации 23 сентября. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом, и направлен на ограничение их влияния на политику. Не поддержали так называемый закон об олигархах нардепы от "ОПЗЖ", "ЕС" и "Батькивщины".

23 сентября. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом, и направлен на ограничение их влияния на политику. так называемый закон об олигархах нардепы от "ОПЗЖ", "ЕС" и "Батькивщины". В законе оказалась проблема, которая может легко превратить самый важный день в новейшей истории в новый политический скандал. Потому что закон об олигархах придется переголосовывать. Загвоздка в том — кто же будет называть олигархов олигархами. Банковая настаивает — это должен делать СНБО, которым руководит президент. И отсутствующий физически на голосовании спикер Дмитрий Разумков увидел в этом конфликт интересов и предложил ведение олигархического реестра НАПК. Более того, еще и направил закон на рассмотрение Венецианской комиссии, чем вывел свое противостояние с Офисом президента на новый уровень.

Новости недели: почему за закон об олигархах придется переголосовать

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