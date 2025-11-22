"Это просто не сработает": польский дипломат объяснил, почему "мирный план" США не остановит Россию

Бартош Цихоцкий / © Associated Press

Предложенный мирный план администрации президента США Дональда Трампа не приведет к длительной стабилизации, а лишь предоставит России выгодные условия для возобновления агрессии против Украины или других европейских стран.

Такое мнение в эфире «Эспрессо» высказал Бартош Цихоцкий, чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Украине в 2019-2023 годах и эксперт по международной безопасности.

По словам Цихоцкого, Россия точно не будет соблюдать условия любого мирного соглашения, а использует предоставленное время для подготовки к новой агрессии против Украины или других стран Европы, включая Польшу и государства Балтии.

«Такой план, предлагаемый Виткоффом, просто не даст никаких шансов на длительную стабилизацию. Он даст все инструменты России, чтобы вернуться в Украину, в какое-то государство Балтии или в Польшу на лучших для себя условиях. Это больше топлива для российской военной агрессии. Потому это просто не сработает», — подчеркнул польский дипломат.

Цихоцкий объяснил свою оценку, проанализировав вероятное мировоззрение Дональда Трампа, для которого война в Украине является лишь препятствием, отвлекающим от внутренней политики США. По мнению эксперта, политика Трампа базируется на ценности силы, и он склонен не видеть разницу между агрессором и жертвой.

«Для него здесь нет агрессора и жертвы. Есть просто две воюющие стороны — как в Газе. Как журналисты Axios пишут, они очень вдохновлены этим соглашением израильско-палестинским. А там тоже нет жертв и агрессоров. Там каждый чем-то вынужден был уступить», — объяснил Цихоцкий.

По его словам, инициатива Трампа не учитывает долгосрочную стратегическую угрозу, которую Россия представляет для европейской безопасности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дэну Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

Ранее американский вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация Соединенных Штатов Америки, является либо неправильным пониманием соглашения, либо «неправильной трактовкой некоторых критических реалий на местах».

Также бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обнародовал свой анализ «мирного плана» США. По его мнению, и у Украины есть только два возможных решения относительно предложенного «мирного плана» США для завершения войны. Однако для принятия правильного варианта украинцам и властям следует подойти к этому вопросу без эмоций, а с «холодной головой и трезвым анализом».