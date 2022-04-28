"Это просто оправдание поражения": Байден прокомментировал заявление Лаврова о НАТО и ядерном оружии

"Это просто оправдание поражения": Байден прокомментировал заявление Лаврова о НАТО и ядерном оружии

Президент США Джо Байден заявил, что слова главы МИД России Сергея Лаврова о якобы непосредственном участии НАТО в войне РФ против Украины являются свидетельством отчаяния государства-агрессора.

Байден подчеркнул, что Украине помогают в том, чтобы она могла обороняться.

Об этом американский лидер сказал в обращении по поводу ситуации в Украине 28 апреля.

"Конечно, это (заявление Лаврова – ред.) меня беспокоит. Потому что это свидетельствует об отчаянии, которое сейчас испытывает Россия, потому что они по сути действительно потерпели неудачу. Поэтому они делают такие заявления, что это якобы уже конфликт с НАТО. Но на самом деле это просто большая рефлексия. Это просто свидетельство их поражения, их неудачи", – сказал президент США.

"Мы помогаем украинцам военной помощью, чтобы украинцы могли сопротивляться. Соответственно теперь они (россияне – ред.) утверждают, что Соединенные Штаты и все страны-члены НАТО также вовлечены в эту войну. Это просто оправдание их поражения", — добавил Байден.

Он также подчеркнул, что делать такие заявления – глупо со стороны РФ и никто не должен делать легкомысленные заявления о применении ядерного оружия.

Напомним, Лавров заявил, что вооружение, поставляемое Западом в Украину, будет целью для вооруженных сил России, а также – что введение войск НАТО в Украину приведет к Третьей мировой войне. Глава МИД РФ также назвал реальным риск ядерной войны.

Алексей Резников: "Коалиция в поддержку Украины против Кремля усиливается"

Читайте также: