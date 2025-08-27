"Это противоречит духу Аляски": МИД Украины о срыве встречи Зеленского и Путина

Сергей Кислица / © Getty Images

Украина не получала подтверждения о готовности России к проведению двустороннего саммита президентов.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью "Суспільне. Новости".

По его словам, вопросы войны и мира нуждаются в личной встрече на самом высоком уровне, ведь решение должен принимать сам Путин:

"Президент Украины неоднократно отмечал, что нужна встреча с Путиным. Сложность вопросов, которые необходимо решить для перемирия или устоявшегося мира, требует именно решения диктатора, а не экспертов".

В то же время Кислица отметил, что ему неизвестно о готовности России к проведению такого саммита. Он подчеркнул, что это "противоречит духу разговора между президентом Трампом и Путиным на Аляске".

Напомним, ранее спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил, что глава Кремля выразил желание закончить войну в Украине.