Флаг США. / © Associated Press

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Глава комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михкельсон назвал отказ Соединенных Штатов Америки подписать заявление G7 относительно Сумм проявлением слабости.

Об этом сообщаетERR .

Россия нанесла смертоносный ракетный удар по Сумам в Вербное воскресенье, после очередного визита в Россию спецпосланника американского президента Стивена Виткоффа. После атаки, унесшей жизни более 30 человек, Вашингтон сообщил стране G7, что не будет подписывать совместное заявление с осуждением российского ракетного удара. Мол, не может этого сделать, потому что работает над сохранением пространства для мирных переговоров с Кремлем.

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Глава комиссии Рийгикогу считает, что сейчас очень важно сохранить тесный контакт с ближайшими союзниками как в Европе, так и в США.

Комментируя отказ Вашингтона подписывать совместное заявление, Михкельсон отметил, что Дональд Трамп пытается быть нейтральным, желая склонить обе стороны к переговорам, как он думает, и прекратить войну.

"Мы видим, что реальных предпосылок достижения мира нет. Нейтральность перед геноцидом, перед атаками, которые мы видели в минувшие выходные в Сумах, - придет время, когда администрация США поймет, что эта позиция никуда не ведет. Это знак слабости со стороны США", - заявил Михкельсон.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки не подпишут заявление «Большой семерки» об осуждении российского удара по Сумам.

Напомним, кафиры атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 днем 13 апреля, убив 35 человек и ранив 117.

Дата публикации 13:43, 15.04.25 Количество просмотров 841 Награждение воинов под атакой Искандеров. Скандал в Сумах получил продолжение