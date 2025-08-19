"Это решающие дни для Украины": Мерц о переговорах в Вашингтоне

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон / © Associated Press

После встречи в Белом доме канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидания не только оправдались, но были превышены.

Об этом пишет Reuters.

Он подчеркнул, что эти дни решающие для Украины. Мерц сообщил, что Трамп хочет провести встречу между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в течение двух недель.

Также канцлер ФРГ усомнился, хватит ли смелости Путину приехать на саммит, где будет присутствовать Владимир Зеленский.

Мерц также приветствует заявление Трампа о возможных гарантиях безопасности и говорит, что вся Европа должна принять в них участие.

Ранее Дональд Трамп подтвердил, что готовит трехстороннюю встречу с участием США, РФ и Украины.