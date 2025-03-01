Это решение могут принять только украинцы – Зеленский о возможной отставке

Он отметил важность выбора украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта 2025 прокомментировал свою вероятную отставку.
Об этом он сказал в эфире FoxNews.
Зеленского спросили, актуальный ли вопрос его отставки.
"Это решение могут принять только украинцы. Американцы голосуют за своего президента, европейцы – за своих президентов, а украинцы – за своего президента", – ответил глава украинского государства.
Напомним, что ранее Зеленский поблагодарил Трампа и американский народ. Мол, он не уверен, что украинцы сделали что-нибудь плохое.
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